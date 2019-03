Jeppe Kofod: Vi har et gigantisk, systemisk problem med hvidvask i Europa

Nordea - og ikke mindst bankens tidligere afdeling for rigmandskunder i Danmark - har stået for mistænkelige overførsler for milliarder. Dermed er Nordea også hvirvlet ind i en hvidvasksag som den, Danske Bank har været involveret i.

Medlem af Europa-Parlamentet Jeppe Kofod (S), der arbejder med hvidvasklovgivning, er dybt skuffet.

»Det her viser med alt tydelighed, at tanken om, at man kunne tro på bankerne, og at vi har haft et effektivt tilsyn, ikke er korrekt«.

»Vi har haft den store sag med Danske Bank, og nu har vi endnu en sag med Nordea, hvor der øjensynligt er foregået hvidvask for milliarder. Og i Danmark ovenikøbet. Det er selvfølgeligt en skandale«, siger Jeppe Kofod.

Han arbejder i Europa-Parlamentet med ny lovgivning, der skal give et stærkere fælleseuropæisk tilsyn med bankerne for at stoppe hvidvask og andre økonomiske ulovligheder.

At Nordea nu kan stille sig op i rækken af skandinaviske banker, der potentielt er brugt til hvidvask, bekræfter Jeppe Kofod i, at noget må gøres.

»Det dokumenterer, hvad jeg har set og frygtet længe: Vi har et gigantisk, systemisk problem med hvidvask i Europa«.

»Vi er nødt til at gøre noget fælles i Europa for at håndtere dette her«, siger Jeppe Kofod.

I forbindelse med sagen om Danske Bank har Finanstilsynet fortalt gentagne gange, at problemet med at opdage det har været, at det skete i Estland, og derfor var det estiske finanstilsyns opgave. Derfor får Nordea-sagen, der er sket i Danmark, Jeppe Kofod til at løfte brynene.

»Nu er der en sag, der er foregået midt i København. Her kunne Finanstilsynet jo bare være taget på besøg og stoppet det«.

»Så det viser, at man simpelthen ikke har taget dette her alvorligt nok. Myndighederne har ikke taget dette her alvorligt, og bankerne har svigtet fuldstændigt«, siger Jeppe Kofod og afslutter:

»Det virker som om, at hensynet til at tjene nogle nemme penge har vejet tungere end hensynet til at overholde loven i flere banker«.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Finanstilsynet.

ritzau