Nordea: Vi har ikke været dygtige nok til at forebygge hvidvask Der har været mistænkelige transaktioner for milliarder i Nordea, skriver Berlingske.

Nordea erkender, at banken ikke har været dygtig nok til at forebygge hvidvask.

Det sker, efter at Berlingske og finske YLE har kunnet afsløre, at banken har været anvendt til at gennemføre mistænkelige transaktioner for flere milliarder fra 2004 til 2014.

»Vi har sagt det tidligere, og det vil jeg gerne gentage: At vi historisk ikke har været dygtige nok til at forebygge hvidvask, og det er vi utroligt kede af«, siger Nordeas risikochef, Julie Galbo, til Ritzau.

I Nordea har man flere gange haft mistanke om, at der er foregået noget ulovligt i bankens filialer.

»Hver gang vi har indberettet en mistænkelig transaktion - og det har vi gjort i hele perioden - så er det et tegn på, at vi har en mistanke om, at der er foregået noget, der kan være ulovligt, siger hun.

»Men vi er jo ikke politi og domstole, så det er ikke op til os at sige, om der er begået ulovligheder«.

Julie Galbo påpeger, at banken har iværksat flere konkrete tiltag i løbet af de seneste fem år i forsøget på at lukke ned for, at den kunne blive brugt til hvidvask.

Blandt andet har Nordea i 2014 lukket afdelingen International Branch, som ifølge Berlingske har været centrum for transaktionerne.

Allerede i 2013 blev der dog gjort opmærksom på problemer netop i den afdeling igennem historier, som kom fra lækket 'Offshore Leaks'.

Nordeas risikochef tør ikke gætte nøjagtigt på, hvorfor det tog den tid, det tog.

»Det er svært at svare på, hvad der nøjagtig skete dengang. Jeg tror, at det, der skete var, at man blev opmærksom på det her problem, og så prøvede man at analysere omfanget af det«.

»Man prøvede at se, om man kunne adressere det på en anden måde, om man kunne bygge et forsvar og beholde kunderne, og om man kunne finde en passende løsning dér. Så har man til sidste fundet ud af, at det kunne ikke blive effektivt nok. Så var det bedre at lukke International Branch«, siger hun.

I Berlingske gør hvidvaskeksperten Graham Barrow opmærksom på, 'at selv en kortfattet gennemgang af disse konti burde have afsløret, at de var mistænkelige'.

»Vi har været mindre opmærksomme på, hvad der kunne udgøre forbrydelser i Rusland eller i andre højrisikolande - eller international skatteunddragelse«, siger Julie Galbo.

»Vi har simpelthen ikke haft nok forståelse for kriminalitet til at opbygge et effektivt forsvar dengang. Derfor har de her ting kunnet foregå, og det er vi utroligt kede af«.

