Anklager kræver milliardbøde til Carlsberg i tysk kartelsag

Carlsberg kan ende med at skulle sluge en markant større bøde end hidtil antaget i en højtprofileret tysk kartelsag.

Det skriver e-avisen Finans torsdag.

Statsanklageren i appelretten i Düsseldorf kræver nu, at den danske bryggerikoncern skal betale 250 millioner euro i bøde svarende til 1,9 milliarder kroner.

Det er fire gange så meget, som den tyske konkurrencestyrelse forlangte i bøde – en straf, som Carlsberg valgte at appellere.

Carlsberg blev involveret i sagen i 2014, da de tyske konkurrencemyndigheder anklagede 11 bryggerier, en brancheorganisation og 14 personer for ulovligt at aftale prisstigninger på øl på det tyske marked.

»Det undrer mig, at Carlsberg gik videre med sagen, nu når de er et børsnoteret selskab. Man bliver nødt til at være et meget modigt selskab for at gå derud, siger Johann Brück, der er advokat i konkurrenceret hos det tyske advokatfirma Hermanns Wagner Brück, til Finans.

Ud over Carlsberg og storbryggeriet Radeberger accepterede alle anklagede bøderne.

Men få dage inden appelsagens begyndelse trak Radeberger sig fra appelsagen netop på grund af risikoen for en gigantbøde.

En nyere tysk retspraksis betyder, at appelrettens dommere beregner bødeniveauet ud fra helt andre kriterier end konkurrencemyndighedernes.

Det har i de seneste års kartelsager ført til markant højere bøder til de virksomheder, som har tabt en appelsag.

Derudover begrunder anklageren overfor Finans den højere bøde til Carlsberg med, at kartellet angiveligt varede i fire år - ikke kun to som først antaget.

Carlsberg, der ikke ønsker at kommentere sagen, står fast på sin uskyld, og selskabet har i sine regnskaber ikke hensat penge til en eventuel bøde.

Hvis bryggerikoncernen taber sagen, vil en milliardbøde derfor flå en særdeles stor luns af resultatet, skriver Finans.

ritzau