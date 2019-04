Dækkonge fra Viborg idømmes seks års fængsel for svindel

Retten i Viborg idømmer den viborgensiske dækkonge Bent A. Nielsen seks års fængsel i sag om mandatsvig og bedrageri for 493 millioner kroner.

En medtiltalt revisor, Bjarne Nielsen, idømmes tre års fængsel.

76-årige Bent A. Nielsen var tiltalt for at have taget penge fra Genans pengekasse og brugt dem til private formål.

Sagen begyndte at rulle i 2014, da det kom frem, at der var uregelmæssigheder i Genans regnskaber.

Det viste sig, at virksomheden, der ellers udadtil fremstod som en grøn vækstsucces, var tæt på et kollaps.

Deloitte, der var revisor for firmaet, trak nogle af regnskaberne tilbage og suspenderede den revisor, der tog sig af Genans regnskab.

Bent A. Nielsen blev i 2015 købt ud af virksomheden af medejeren, pensionskassen PKA.

Samtidig blev der indledt en politimæssig efterforskning af sagen, der i 2018 førte til, at virksomhedsstifteren og revisoren fra Deloitte blev tiltalt.

Snyderiet skete efter Bagmandspolitiets opfattelse ved, at Bent A. Nielsen trak 73 millioner kroner ud af Genans pengekasse og brugte dem til blandt andet køb af en lejlighed, renovering af sommerhus og kontante gaver til familien.

En anden del af anklagen gik på, at han førte bankerne bag lyset, da Genan havde brug for et milliardlån i 2013.

Bent A. Nielsen erklærede dengang, at et økonomisk mellemværende mellem ham og Genan var bragt ud af verden. Revisoren lavede en erklæring, der bekræftede det.

Men mellemværendet var efter Bagmandspolitiets opfattelse ikke bragt ud af verden. Det var blot omposteret til et andet Genan-selskab.

Bent A. Nielsen har nægtet sig skyldig i alle anklager. Det samme har revisoren.

