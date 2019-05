Vestas-direktør stopper efter seks år Henrik Andersen afløser Anders Runevad som ny administrerende direktør for vindmøllekoncernen Vestas.

Den danske vindmøllekoncern Vestas får ny administrerende direktør 1. august.

Selskabet fortæller i en fondsbørsmeddelelse, at svenske Anders Runevad til den tid stopper efter seks år på posten.

Han afløses af Henrik Andersen, der lige nu er koncernchef for Hempel A/S, men også er medlem af Vestas' bestyrelse.

59-årige Runevad fortsætter i selskabet frem til midten af næste år, så der sker en glidende overgang.

Han mener, at det giver god mening at foretage et direktørskifte.

»Efter at have gennemført transformationen samt implementeret og gennemført vores ”profitable growth”-strategi og bragt vindenergi op på niveau med fossile energikilder, har Vestas påbegyndt en ny fase, siger han i meddelelsen.

Valget af Henrik Andersen skal ifølge bestyrelsesformand Bert Nordberg sikre kontinuitet i den succesfulde virksomhed.

»Henriks veldokumenterede evner til at opbygge og transformere globale virksomheder vil være et stort aktiv for Vestas på virksomhedens vej mod globalt lederskab inden for bæredygtige energiløsninger, siger han.

