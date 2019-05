Danske Spil overtager spillehjemmeside fra Tivoli

Danske Spil overtager spillesiden TivoliCasino fra Tivoli de næste ti år. Spillesiden blev skabt af selskabet bag forlystelsesparken Tivoli i 2012, da der skete en liberalisering af spillemarkedet.

I en meddelelse fra fondsbørsen bliver handlen betegnet som et samarbejde. Tivoli modtager dog et beløb for, at Danske Spil overtager 'aktiverne relateret til TivoliCasino.dk'.

Derudover indeholder aftalen, at Tivoli de næste ti år får royalities for brugen af brandet TivoliCasino. Det betyder, at Danske Spil betaler for at få lov at bruge Tivoli-navnet på siden.

Efter ti år skal aftalen vurderes af Danske Spil og Tivoli, der skal tage stilling til om samarbejdet skal fortsætte.

Aftalen betyder, at Tivoli hæver sine forventninger til et overskud før skat og ekstraordinære udgifter med 120 millioner kroner. Forventningen er efter opjusteringen på 220 millioner kroner.

ritzau