Momssvindlere sendte millioner gennem Nordea og Jyske Bank

Flere hundrede millioner kroner er gået gennem Nordea og Jyske Bank fra formodede momssvindlere.

Det skriver Information og erhvervsmediet Finans.

Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i Operation Greed-sagen.

Her er 17 mulige bagmænd tiltalt i en omfattende sag om momssvindel for 290 millioner kroner.

Et vekselkontor, som var kunde i Nordea, vekslede - ifølge Bagmandspolitiet (Søik) - på næsten daglig basis penge på vegne af andre vekselkontorer for samlet 351 millioner kroner.

Pengene løb gennem fra 2015 til 2017. Alligevel afbrød Nordea først samarbejdet i februar 2017.

Den britiske hvidvaskekspert Graham Barrow er kritisk.

»Banken har en forpligtelse til skærpet kontrol og overvågning af alle selskaber, der håndterer penge. Derfor burde alarmklokkerne hurtigere blive aktiveret, siger han til Finans.

Ifølge Information gik der i en periode på 17 måneder over 116 millioner kroner igennem en konto i Jyske Bank.

Den tilhørte et firma, som var indregistreret på en tom grund med en stråmand som direktør.

Det fremgår af dokumenter fra konkursbehandlingen af firmaet og fra Operation Greed-sagen.

Ifølge Bagmandspolitiet havde firmaet ingen reel aktivitet. Officielt var det et vikarbureau.

Nordea må ikke kommentere konkrete kundeforhold. Banken understreger, at den løbende har indberettet mistænkelige forhold til bagmandspolitiet.

Det samme gælder Jyske Bank. Ordførende direktør Anders Dam siger til Information, at banken mener at have gjort, hvad den skulle, for at Søik kunne rejse en sag.

Han tilføjer, at eksperter, der udtaler sig i denne type sager, nogle gange glemmer det forhold, at bankerne kan blive bedt om at opretholde et mistænkeligt kundeforhold af hensyn til efterforskningen.

ritzau