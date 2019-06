Lars Larsen er sygemeldt på ubestemt tid Jysk-grundlægger Lars Larsen er sygemeldt og vil ikke være på kontoret det næste stykke tid, oplyser Jysk.

Lars Larsen er syg og kan ikke passe sit arbejde i Jysk i den kommende tid.

Det bekræfter kommunikationsdirektør i Jysk Rune Jungberg Pedersen over for Ritzau.

Han kan ikke sige noget om, hvor længe den 70-årige Jysk-grundlægger er sygemeldt.

»Jeg kan bekræfte, at han er ramt af sygdom og derfor ikke er på kontoret for tiden«, siger Rune Jungberg Pedersen.

Håber han får det bedre

Koncernen har sendt en intern meddelelse ud til medarbejderne i Jysk.

»Det er en ganske kort meddelelse, hvor der står, at Lars Larsen er sygemeldt og derfor ikke er på kontoret i den kommende tid, og at vi håber, at han får det bedre«, siger Rune Jungberg Pedersen.

Kommunikationsdirektøren vil ikke sige noget om, hvorvidt der er tale om en alvorlig sygdom. Men han vil gerne bekræfte, at Lars Larsen ikke bare er ramt influenza.

Rekordhøjt overskud

Lars Larsen Group, der står bag Jysk, kunne i februar fremvise et rekordhøjt overskud.

Overskuddet endte på 3,6 milliarder kroner i regnskabsåret 2017/2018, hvilket er 200 millioner højere end året før.

Selskabet ejer også virksomheder som Sengespecialisten, Bolia, Ilva og IDEmøbler.

Lars Larsen åbnede den første Jysk i 1979 i Aarhus under navnet Jysk Sengetøjslager, og siden har det vokset sig til en verdensomspændende koncern med 2700 butikker rundt om i verden.

I takt med Jysks succes er Lars Larsen blevet en af Danmarks rigeste personer.

Han har i de senere år også investeret i en række virksomheder, der ligger uden for ting til hjemmet.

Det gælder blandt andet Garia, der producerer og sælger golfbiler over hele verden, og sushikæden Letz Sushi.

Lars Larsen er en af de ti danskere, der står på den seneste liste over verdens rigeste personer, som det amerikanske magasin Forbes udgiver årligt.

Han har to børn og fire børnebørn, der sammen med en fond er udset til at arve forretningen, når han en dag går bort.

ritzau