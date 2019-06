Bagmandspolitiet har onsdag ransaget Nordeas danske hovedkvarter i forbindelse med hvidvask-anklager. Det skriver Børsen.

Nordea bekræfter over for mediet, at politiet har været i hovedkvarteret og fortæller, at det er sket i forbindelse med en undersøgelse af bankens internationale afdeling.

Det har tidligere været fremme, at milliarder af kroner i suspekte transaktioner er gået igennem afdelingen, der lå ved Vesterport i København. Afdelingen lukkede i 2014.

OPDATERES

ritzau