Nets-formand efter voldsom kritik: De syv milliarder til ledelsen ikke er et realistisk scenarie, men derimod et drømmescenarie Nets har foreløbig afholdt sig fra at svare på kritik af nyt aktieprogram.

Formanden for betalingstjenesten Nets, Stefan Götz, svarer igen på de seneste ugers voldsomme kritik af et nyt aktieprogram.

Det skriver Berlinske.

I aktieprogrammet stod 60 til 70 chefer i Nets til at score op mod syv milliarder kroner om fire år, kunne Børsen afsløre i slutningen af maj, hvilket udløste den massive kritik.

Nets har foreløbig afholdt sig fra at svare på kritikken. Onsdag er den tyske Stefan Götz rejst til Danmark for at få genmæle.

Han forklarer ifølge Berlingske, at de syv milliarder ikke er et realistisk scenarie, men derimod et drømmescenarie. Han mener, at programmet er blevet misforstået.

»Det ville kræve et afkast på vores investering, hvor det kom tre en halv gange tilbage igen. Det er ikke et realistisk scenarie.

» Jeg kan godt forstå kritikken, men det hænger delvist sammen med, at der har været fokus på de her store tal, som er blevet lagt frem. Men det er altså ikke basecasen«, siger Stefan Götz til Berlingske.

Han anfægter samtidig opfattelsen af, at der er et tale om et lukrativt bonusprogram. I virkeligheden er der tale om en investering, der indebærer en høj risiko for de ledende medarbejdere, der er en del af programmet.

»De har puttet deres egne sparepenge ind i det, og så kan der være en upside, men der er en risiko, siger Stefan Götz til Berlingske.

Aktieprogrammet vil ifølge Børsens afsløringer betyde, at topchef i Nets Bo Nilsson kan på basis af ejerandele opført i selskabsregistrene stå til mellem 1 og 1,9 milliarder kroner afhængigt af scenariet.En typisk deltager i programmet har lagt mellem 400.000 og 600.000 kroner selv, skriver Børsen, og Bo Nilsson er kommet med cirka 200 millioner kroner.

Nets styrer dankortet og betalingsservice. Derudover har Nets en aftale med den danske stat om at drive NemID.Og sammen med PostNord ejer Nets e-Boks.Omkring 2500 personer er ansat i Nets, som opererer i mange europæiske lande og leverer betalingsløsninger til over 240 banker ifølge selskabets hjemmeside.

ritzau