Aktiemarkedet græder: Legendarisk iPhone-designer forlader Apple Briten Jony Ive har en stor del af æren for, at Apple overlevede og blev verdens mest værdifulde børsselskab.

Apples legendariske chefdesigner, Jony Ive, forlader selskabet efter 27 år.

Det oplyser selskabet torsdag ifølge flere medier.

Den 52-årige Ive var central i udviklingen af flere af Apples største succeser i tæt samarbejde med Steve Jobs, den afdøde medstifter af Apple. Deriblandt i udviklingen af iPhone, der er blevet omtalt som det måske mest succesfulde forbrugerprodukt nogensinde.

»Jony er enestående i designverdenen, og hans rolle i Apples genrejsning kan ikke overvurderes. Fra 1998's banebrydende iMac til iPhone«, siger Apples koncernchef Tim Cook ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tim Cook henviser til, at Apple i midten af 1990'erne var tæt på at gå under, men siden er vokset til et af verdens mest værdifulde selskaber.

Apple var det første børsnoterede selskab i verden, som passerede en værdi på over 1000 milliarder dollar. Aktuelt er den samlede værdi af Apples aktier på cirka 920 milliarder dollar.

Opretter sit eget designfirma

Jony Ive begrunder beslutningen med, at han vil oprette sit eget designfirma i Californien under navnet FromLove.

»Efter næsten 30 år og utallige projekter er jeg mest stolt af, at vi hos Apple har opbygget en varig designafdeling med processer og en kultur, som er uden sidestykke«, siger Jony Ive ifølge nyhedsbureauet AFP.

Apple understreger, at det vil være blandt kunderne i Jony Ives nye firma, men trods det reagerede aktiemarkedet negativt på nyheden og sendte aktiekursen ned.

»Det er den mest markante fratræden af en, som havde en nøglerolle i væksthistorien«, siger Ben Bajarin, analytiker hos Creative Strategies, til Reuters.

Jony Ive kom til Apple i 1992. Fire år senere blev han forfremmet til at stå i spidsen for designafdelingen, og i 2015 blev han udstyret med titlen Chief Design Officer.

ritzau