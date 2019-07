Chefen for Boeings 737 MAX-program udskiftes under flyveforbud Mens Boeings 737 MAX-fly stadig holdes på jorden, udpeges en ny chef for programmet, viser notat.

Chefen for Boeings 737 MAX-program trækker sig fra posten for at gå på pension.

Det fremgår af et notat fra flyproducenten, som nyhedsbureauet Reuters torsdag har set.

Eric Lindblad vil trække sig i løbet af få uger efter knap et år i chefstillingen. Det oplyser Kevin McAllister, der er direktør for Boeings kommercielle flyafdeling, i notatet.

Meldingen kommer, mens flytypen Boeing 737 MAX 8 og 9 er ramt af flyveforbud.

Forbuddet skyldes, at luftfartsmyndigheder er ved at undersøge, om der har været sikkerhedsproblemer med flytypen efter to dødelige flystyrt i Indonesien og Etiopien. Knap 350 personer mistede i alt livet i de to styrt.

Det er den første udskiftning i Boeings topledelse, siden ulykkerne, skriver nyhedsbureauet AFP.

Flyveforbuddet kræver selskabets fulde opmærksomhed

Udpegningen af en ny chef for Boeings 737 MAX-program sker, mens flyveforbuddet kræver selskabets fulde opmærksomhed, skriver Reuters.

»Denne tid er uden fortilfælde for os, da vores primære fokus er at få 737 MAX-flyene sikkert i luften, siger McAllister i notatet.

Kevin McAllister understreger i notatet, at programmet fortsat vil blive opretholdt.

Den nu afgående Eric Lindblad er ifølge Reuters en respekteret ingeniør, som også har stået i spidsen for 777 X-programmet.

Han har i alt arbejdet for Boeing i 34 år og luftede ifølge Kevis McAllister allerede sidste år tanken om at trække sig tilbage.

Den nye chef for Boeings 737 MAX-program bliver Mark Jenks, som indtil nu har stået i spidsen for et af flyselskabets kommende programmer. Han har arbejdet for Boeing i 36 år.

Han skal således overtage det udfordrende arbejde med at få den ulykkesramte flytype på vingerne igen.

Der er meget på spil, da 737 MAX-flyene er rygraden i flyselskabets økonomi, som må generere overskud for at finansiere nye programmer, skriver Reuters.

ritzau