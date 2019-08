Danish Crown afhænder britisk smertensbarn i milliardsalg

Danish Crown har solgt det britiske datterselskab Tulip Limited for 2,4 milliarder kroner til amerikanske Pilgrim's Pride.

Det er 500 millioner kroner mindre end den værdi, som datterselskabet er bogført til.

Dermed ender Danish Crown med at realisere et tab på en halv milliard. Det betyder, at Tulip er solgt med 17 procent rabat.

Forholdet mellem Danish Crown og datterselskabet har længe været præget af smerte. I seneste regnskab blev Tulip betegnet som 'den største udfordring' for koncernen.

I en udtalelse i forbindelse med salget siger Danish Crowns direktør, Jais Valeur:

»Vi er nået så langt, at vi i det kommende regnskabsår forventede igen at tjene penge, men omvendt har vi også konstateret, at det vil kræve fortsatte investeringer at få indtjeningen op på det niveau, hvor vi var frem til 2015.

»Samtidig ville det fortsat trække betydeligt på koncernens samlede ledelsesressourcer. Så på den baggrund er jeg sikker på, at vi gør det rigtige for Danish Crowns ejere, de danske landmænd.

Mens Danish Crown har knoklet med at få Tulip på ret køl, har briternes beslutning om at forlade EU tidligere gjort livet surt for de danske ejere.

Som en afledt effekt af brexit har forbrugertilliden været faldende i Storbritannien, og Danish Crowns kunder i Storbritannien har ikke haft lige så travlt med at bestille nye ordrer som tidligere.

Der er cirka 5800 ansatte på 16 fabrikker i Tulip Limited. Datterselskabet har haft en årlig omsætning på omkring 9,1 milliard kroner, men samtidig også et underskud på 719 millioner kroner i 2018.

Det var det største underskud i Tulips historie og klimaks på en krise, der begyndte i 2016.

Ifølge branchemediet Fødevarewatch har selskabet lidt under manglende produktivitet og en stadig dårligere leveringssikkerhed. Det fik nogle af de britiske detailkæder til at droppe Tulip, hvilket kun forværrede selskabets krise.

ritzau