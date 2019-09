Rapport: Nets har monopolstatus med Betalingsservice Nets har monopollignende status med Betalingsservice, vurderer styrelse. Nets er uenig i konklusionen.

Nets har med produktet Betalingsservice monopollignende status på det danske marked.

Det vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en analyse. Det skriver Berlingske.

I analysen fremhæves det, at Nets sammen med de danske banker udbyder Betalingsservice.

I lande som Sverige og Tyskland udbydes lignende produkter af de enkelte banker i konkurrence med hinanden.

»Sammenlignet med de andre lande har Betalingsservice således en mere monopollignende karakter i det danske marked.

»Det kan blandt andet medføre større markedsstyrke og dermed bedre mulighed for at tage en høj pris, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i notatet ifølge Berlingske.

Nets er de seneste måneder blevet kritiseret for sine gebyrer på Betalingsservice, der sørger for at betale faste overførsler automatisk.

En række velgørende organisationer - herunder Børns Vilkår og Red Barnet - har kritiseret Nets for at have holdt gebyret på overførsler uændret siden 2007.

Nets har forsvaret sig med, at prisen - når man tager højde for inflation - er faldet med 15 procent siden 2007.

For nylig blev parterne dog enige om en aftale. Den betyder, at prisen på overførsler til velgørende organisationer falder fra 4,32 kroner til 3,00 kroner.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens seneste analyse af markedet er fra 2014.

For fem år siden blev Betalingsservice også vurderet til at have en stærk position på markedet.

Siden er MobilePay kommet på banen med en lignende løsning, der sørger for betaling af faste overførsler.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Betalingsservice i dag fortsat er den klart mest brugte løsning blandt danskerne.

90 procent af alle danske husstande er tilmeldt. 180.000 er tilmeldt løsningen hos MobilePay.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er enig i analysens konklusioner og siger til Berlingske, at man er nødt til at forholde sig til Betalingsservices position politisk.

Nets er uenig i, at konkurrencen ikke har ændret sig mærkbart de senere år.

Landechef Thomas Jul skriver i en mail til Berlingske, at der desuden må forventes at komme flere nye betalingstjenester de kommende år.

Han mener, at der bør laves en grundig analyse af området, inden man skrider til politisk handling.

