Skandale om udbytteskat: Tysk bank indrømmer groft bedrageri mod Danmark og får bøde på 110 millioner kroner

Tyske North Channel Bank har erkendt og er idømt en bøde på 110 millioner kroner for groft bedrageri i sag om udbytteskat.

Banken har fået bøden for at være en del af et bedrageri, hvor 1,1 milliarder kroner uretmæssigt blev udbetalt. Det skulle banken have tjent 55 millioner kroner på i gebyrer.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

»Det er meget tilfredsstillende, at vi nu har fået den første afgørelse ved domstolene i udbytteskattesagerne, hvor den danske stat er blevet svindlet til at udbetale udbytteskat«.

Det store skattetyveri Nu bliver en række nye afsløringer om den skandalen om udbytteskat, som fra 2012 til 2015 kostede den danske statskassse mindst 12,7 milliarder kroner, trukket frem i lyset. Politiken har sammen med TV 2, Süddeutsche Zeitung og det belgiske ugemagasin Knack undersøgt et netværk omkring hidtil ukendte hovedmænd i sagen. Hidtil har briten Sanjay Shah været udnævnt i offentligtheden som bagmanden. Men i går kunne vi afsløre, at de to amerikanere Matthew Stein og Jerome Lhote også er bagmænd – de stod bag et netværk, der trak 4,1 milliarder kroner ud af statskassen.

»Samlet er der tale om danmarkshistoriens største bedragerisag, som har påført samfundet og statskassen et meget stort tab«, skriver statsadvokat Kirsten Dyrmann fra Bagmandspolitiet i en pressemeddelelse.

North Channel Bank er en relativt lille bank, der tidligere har været omtalt i den store udbytteskattesag, hvor der samlet er trukket 12,7 milliarder kroner ud af statskassen i uretmæssig udbetaling af udbytteskat.

Har ryddet op i banken

Den tyske bank skulle være brugt af to mænd til at foretage handler, der tillod dem at trække penge ud af statskassen. Banken har medvirket til at lave fiktive aktiehandler, der gav svindlere falsk dokumentation, der lod dem kræve refusion af udbytteskat.

Banken har siden svindlen fået ny ledelse. Direktør for North Channel Bank Gunnar Volkers skriver ifølge bankens advokat:

»Vi har i de sidste 2,5 år brugt al vores energi på at rydde op i banken, at give den en ny og vedholdende forretningsmodel, samtidig med at vi har arbejdet tæt sammen med myndighederne i Danmark, Belgien og Tyskland for så langt som muligt at få opklaret bankens og visse personers roller i forbindelse med bankens aktiviteter«.

»Jeg vil gerne sige, at jeg som repræsentant for bankens nye ledelse er tilfreds med, at vi med domstolens afgørelse kan sætte punktum for sagen«.

