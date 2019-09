Santa Fe sælger fra i første skridt mod nedlukning

Den økonomisk pressede flyttekoncern Santa Fe har solgt et datterselskab, der rummer hele koncernens flytteaktiviteter.

Det kan ikke tolkes som meget andet, end at koncernen er på vej til at lukke ned, vurderer Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

»Man kan ikke læse det anderledes«.

»Det, de egentlig siger, er, at de sælger det, de har, og at de er blevet frigjort fra den gæld, der er».

»Så man kan ikke konkludere ret meget andet, end at investorerne bliver fri for flere pinsler og flere lidelser, siger Per Hansen.

I en meddelelse til den danske fondsbørs oplyser Santa Fe, at koncernen har solgt datterselskabet Santa Fe Group Limited.

Køber er selskabet Santa Fe Interessenter, der er kontrolleret af Lazarus Equity Partners med støtte fra Proventus Capital Partners.

Salget inkluderer den samlede gæld, som netop Proventus Capital Partners har til gode hos Santa Fe.

ritzau