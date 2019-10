TDC-direktør skifter til svenske Telia

Efter mindre end et år som topchef for TDC skifter Allison Kirkby til stillingen som direktør for konkurrent.

Topchef for TDC Allison Kirkby skifter til en stilling som direktør for svenske Telia efter mindre end et år på posten.

Det sker med øjeblikkelig virkning, skriver TDC Group i en pressemeddelelse.

Allison Kirkby tiltrådte som direktør for TDC i december 2018.

TDC's bestyrelse vil nu lede efter en ny topchef. Mike Parton, der indtil nu har været næstformand for TDC, vil fungere som direktør, indtil en ny er fundet.

Allison Kirkbys tid i koncernen var en kort, men god fornøjelse, understreger Bert Nordberg bestyrelsesformand i TDC.

»Selv om hendes ansættelse var kort, efterlader Allison en organisation, der står godt strategisk og er klar til videre fremskridt«, siger Bert Nordberg i pressemeddelelsen.

Den afgående topchef har været glad for den støtte, hun har fået i løbet af sin tid som øverste leder i koncernen.

»Jeg takker bestyrelsen og mine kolleger i direktionen for det samarbejde og den tillid, de har vist«, siger Allison Kirkby i pressemeddelelsen.

Skotske Allison Kirkby er født i 1967. Hun kom til TDC fra en stilling som administrerende direktør i det svenske teleselskab Tele2.

Hun har også været ansat i en direktørstilling hos Virgin Media samt Procter & Gamble, der står bag kendte mærker som Ariel, Gillette, Pampers og Tampax.

TDC er Danmarks største teleselskab og udbyder telefoni, tv og bredbånd til private og virksomheder.

Hvis man kigger på antallet af mobilkunder, der ikke kun har købt data, har TDC 1,94 millioner private kunder og lidt under 900.000 erhvervskunder.

Det næststørste teleselskab i Danmark er Telenor med cirka 1,7 millioner kunder.

TDC er ejer af en række brands såsom YouSee, Telmore og Fullrate.

TDC var i 2018 gennem et dramatisk forløb, der endte med, at teleselskabet blev pillet af børsen. I 2019 er selskabet blevet delt op i to

