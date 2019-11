Servicegigant skal spare penge: Kan koste flere stillinger

Det danske serviceselskab ISS, som er blandt de største herhjemme målt på antal ansatte, har kastet sig over for mange ting på én gang det seneste år.

Derfor skal virksomheden, som står for alt fra rengøring til vedligehold af bygninger til drift af kantiner og sikkerhed, finde besparelser for i alt 400 millioner kroner.

Besparelserne skal blandt andet findes ved at opsige et antal stillinger, fortæller Jeff Gravenhorst, der er administrerende direktør hos ISS.

Han kan dog endnu ikke sige, hvor mange stillinger der kommer til at være tale om.

»Det er noget, vi er i gang med at se på lige nu«.

»Vi er en virksomhed, som hele tiden vinder nye kontrakter, og medarbejdere kan blive flyttet ud på kontrakter i stedet for at sidde på hovedkontoret«.

»Så det afhænger af, hvad det er for positioner, vi skærer væk. Vi ved ikke endnu, hvad der bliver af nettoafgange«, siger Jeff Gravenhorst.

Besparelserne vil ske som led i en effektiviseringsplan, der er blevet annonceret i forbindelse med selskabets regnskab for årets første ni måneder.

Sammen med regnskabet har ISS kunnet fortælle, at det har været 'lidt for ambitiøs' i forhold til en transformationsplan, som selskabet annoncerede for et lille års tid siden.

Transformationsplanen har handlet om at fokusere på færre, men mere lønsomme kunder, samtidig med at knapt så lønsomme eller attraktive kunder er blevet skåret fra.

» Vi må se i øjnene, at vi har været lidt for ambitiøse. Vi har fået sat lidt for mange ting i gang i forbindelse med vores transformation, som vi oplyste om i december sidste år«, siger Jeff Gravenhorst.

Han forklarer, at hvis der skal foretages opsigelser, så kommer det til at ske inden for kort tid, da halvdelen af de forventede besparelser skal have effekt på ISS' drift næste år.

Ved udgangen af juni i år havde ISS omkring 484.000 medarbejdere. Det gør selskabet til en af de største danske virksomheder i forhold til personale.

På den danske fondsbørs bliver selskabets aktie sablet ned af investorerne oven på regnskabet for de første ni måneder af året. Det skyldes især, at ISS nu venter en lavere indtjeningsevne for året, end det før var tilfældet.

Selskabets aktiekurs falder med godt 20 procent, og det betyder, at selskabet er blevet cirka 6,6 milliarder kroner mindre værd.

ritzau