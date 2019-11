Mærsk har taget hul på global fyringsrunde

Automatisk oplæsning Beta

Den danske rederigigant Mærsk har taget hul på en fyringsrunde.

Fyringerne kommer til at finde sted på flere kontorer rundt om i verden, herunder i Danmark. Det skriver både Shippingwatch og Børsen.

»Vi har meldt ud internt, at vi skal spare omkostninger i hovedkontorets funktioner, og at det også vil føre til opsigelser både i og udenfor Danmark«, skriver Mærsks kommunikationsafdeling i en meddelelse ifølge Børsen.

Endnu kender den danske milliardvirksomhed, som nok mest er kendt for at fragte containere rundt om på verdenshavene, ikke det præcise omfang af, hvor mange medarbejdere der bliver berørt.

Men det er noget, som selskabet i øjeblikket arbejder på at finde ud af i samarbejde med repræsentanter for medarbejderne.

»Besparelserne er et naturligt led i den løbende prioritering, hvor vi fokuserer på at understøtte vores strategi og skabe værdi for vores kunder«, skriver Mærsk i meddelelsen ifølge Børsen.

Erhvervsavisen skriver, at fyringerne overvejende er centreret omkring hovedkvartersfunktioner, og at spareplanen er en del af den såkaldte 'Fit For Growth'-spareplan.

Shippingwatch skriver på baggrund af egne oplysninger, at spareplanen kan koste omkring 200 ansatte jobbet, heraf 90-100 på Esplanaden i København.

De tal kan Mærsk imidlertid ikke bekræfte over for hverken Shippingwatch eller Børsen. Det skyldes de igangværende drøftelser med medarbejdernes repræsentanter.

Besparelserne rammer ud over hovedsædet i København også hovedkontoret i Holland samt funktioner i datterselskabet Hamburg Süd i Tyskland.

