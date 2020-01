Danfoss lukker fabrik og nedlægger 335 stillinger

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ansatte på virksomheden Danfoss' fabrik i Kolding mister jobbet frem mod 2022, da virksomheden har besluttet at nedlægge fabrikken og flytte produktionen til Grodzisk i Polen.

Danfoss nedlægger 335 stillinger, meddeler virksomheden i en pressemeddelelse.

Fabrikken er ikke egnet til produktion af konkurrencedygtige køle- og air-conditioning-komponenter, lyder det i pressemeddelelsen.

Beslutningen er taget for at fastholde og sikre konkurrenceevnen, da man med flytningen opnår stordriftsfordele, ligesom forholdene for medarbejderne skulle blive forbedret.

Overgangsperiode

Danfoss vil nu sikre sig en god overgangsperiode for medarbejderne. Det siger Kristian Strand, der er direktør for Danfoss Refrigeration and Air-Conditioning Controls.

» Vi har mange kompetente og dedikerede medarbejdere i Kolding, og vi ønsker naturligvis, at alle medarbejdere kan blive så længe som muligt i overgangsperioden«.

»Vi vil sikre, at alle ansatte, der er berørt af flytningen, behandles ordentligt og retfærdigt og tilbydes den nødvendige støtte i forbindelse med processen«, siger han i pressemeddelelsen.

Også Danfoss' lokaliteter i Vejle og Viby lukkes. Aktiviteterne vil i stedet flytte til Silkeborg, Nordborg, ny lokalitet i Kolding og Grodzisk i Polen.

Medarbejdere i Viby får alle tilbuddet om at flytte med til Silkeborg.

Forretningen i Vejle står i øjeblikket for virksomhedens aktiviteter inden for gulvvarme. Det flytter man nu til Kolding og Nordborg i løbet af andet halvår i 2021.

Også de ansatte i Vejle får mulighed for at flytte med til de nye faciliteter.

110 nuværende funktionærer forbliver i Kolding, hvor de flytter til nye faciliteter.

ritzau