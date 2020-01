Novozymes-overskud dykker marginalt efter uroligt 2019 Efter tre nedjusteringer og et varslet skift af topchef lukker Novozymes 2019 i noget nær status quo.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Efter tre nedjusteringer og et annonceret direktørstop kan den danske enzymproducent Novozymes gøre status for 2019, der endte med et marginalt fald i både salg og overskud.

Det viser selskabets årsregnskab.

Salget faldt med 16 millioner kroner. Det er en meget lille del af det samlede salg på 14,4 milliarder kroner.

Det gav et overskud efter skat på 3,2 milliarder kroner. Her var faldet på 72 millioner kroner.

»2019 var et svært år, men det var også et år, hvor vi fik lavet signifikante ændringer, der skal forberede os på fremtiden og sikre, at vi har en langvarig gennemslagskraft«, skriver bestyrelsesformand Jørgen Buhl Rasmussen i regnskabet.

Novozymes, der fremstiller enzymer til alt fra vaskemidler til foder i landbruget, startede sidste år med forventninger om vækst på tre til seks procent.

Men oversvømmede amerikanske landmænd og en tørke i Latinamerika ændrede sæsonen for plantning. Og det gjorde ondt på Novozymes' salg til de landmænd.

Sparerunde og ny direktør

I august varslede Novozymes en sparerunde, hvor 280-330 stillinger skulle nedlægges.

I oktober måtte selskabet for tredje gang nedjustere sine forventninger. Og få dage efter blev topchef Peder Holk Nielsens stop annonceret. Han stopper i år. Hans afløser bliver spanieren Ester Baiget.

I regnskabet erkender den afgående direktør, at årsagerne til Novozymes' resultat ikke kun var modvind fra vejrguderne.

»Vi blev ramt af alvorlige eksterne faktorer, men vi har også set indad og har måttet erkende, at eksterne faktorer ikke alene bar skylden«, skriver Peder Holk Nielsen i regnskabet.

Novozymes satser i 2020 på en vækst i salget på mellem en til fem procent.

Novozymes er målt på antal ansatte blandt de 30-40 største virksomheder i Danmark. Virksomheden har 6212 ansatte på verdensplan.

På fondsbøren i København lukkede Novozymes onsdag med en markedsværdi på 78 milliarder kroner.

I forbindelse med regnskabet varsler Novozymes, at selskabet vil opkøbe 1,5 milliarder kroner af selskabets aktier.

ritzau