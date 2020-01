Stigning i iPhone-salg giver rekordregnskab for Apple

Automatisk oplæsning Beta

Techgiganten Apple kunne tirsdag præsentere et stærkt regnskab for første kvartal, der overgik analytikernes forventninger.

Det stærke regnskab skyldes ikke mindst en stigning i salget af iPhones. Virksomheden havde en omsætning på 91,8 milliarder dollar i kvartalet, der sluttede 28. december.

Det er rekord for et kvartalsregnskab, oplyser virksomheden.

»Vi er glade for at kunne præsentere Apples største omsætning for et kvartal nogensinde - ført an af en stor efterspørgsel på vores iPhone 11 og iPhone 11 Pro«, siger Apples topchef Tim Cook i en pressemeddelelse.

Kunderne brugte 55,6 milliarder dollar på iPhones i perioden, hvilket ligger et godt stykke over det forventede niveau på 51,5 milliarder dollar.

ritzau