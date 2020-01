Trods overskud på 684 millioner kroner: Alm. Brand skærer 120 stillinger væk Selv om 2019 gav et overskud for Alm. Brand, skal der fyres ansatte, så indtjeningen kan øges.

Alm. Brand har torsdag præsenteret et overskud for 2019 og samtidig en plan for de næste år, der betyder, at koncernen vil skære 120 stillinger.

Det oplyser koncernen til fondsbørsen.

Alm. Brand er en finansiel koncern, der både driver bank og er forsikringsselskab.

Konstitueret direktør Rasmus Werner Nielsen forklarer, at selv om 2019 har givet et 'tilfredsstillende' resultat, er der behov for at øge indtjeningen - og det betyder at skære i antallet af ansatte.

»Resultatet for 2019 er tilfredsstillende og på linje med de forventninger, vi tidligere har meldt ud. Men vi har potentiale og ambitioner til mere«, siger han i forbindelse med regnskabet for 2019.

»Forandringerne betyder, at vi skal tage afsked med gode kolleger. Det er trist og har ikke været en let beslutning«.

»Det er imidlertid nødvendigt at styrke Alm. Brands indtjeningsevne i en situation, hvor kombinationen af hård konkurrence, lave renter og hastig digitalisering fordrer nytænkning«.

Alm. Brand fik i 2019 et overskud før skat og særlige omkostninger på 684 millioner kroner. Koncernen forventer at gentage den bedrift med et lignende overskud på mellem 650 og 700 millioner kroner i år.

Indbygget i den forventning er, at Alm. Brand sparer omkring 100 millioner kroner som følge af de stillinger, som fjernes.

De fleste af de ansatte, der mister jobbet, arbejder i dag i koncernens hovedsæde, herunder i bankdelen, skriver Alm. Brand.

Alm. Brand fjernede i oktober direktøren gennem 18 år, Søren Boe Mortensen. Hverken selskabet eller direktøren lagde skjul på, at der var tale om en klar fyring.

Dagen efter sin fyring fortalte Søren Boe Mortensen i et interview, at der næppe blev en afskedsreception for ham.

Måneden efter det dramatiske brud røg Alm. Brands kommunikationsdirektør, og en ny blev ansat.

Efter Søren Boe Mortensens exit blev Rasmus Werner Nielsen indsat som konstitueret direktør. Der er stadig ikke fundet en permanent løsning.

