Hackerangreb rammer høreapparatselskab på indtjeningen Sidste år blev store dele af Demant i en periode lagt ned af et hackerangreb. Det koster penge for selskabet.

Høreapparatvirksomheden Demant blev sidste år ramt af et hackerangreb, som i en periode lagde store dele af selskabet ned.

Angrebet sætter også sit tydelige præg på det årsregnskab, som Demant har offentliggjort tirsdag morgen.

Selskabets driftsoverskud er sidste år faldet med 15 procent til 2,2 milliarder kroner. Det er det laveste driftsoverskud siden 2016.

Hackerangrebet, som ramte Demant i starten af september, har ifølge regnskabet haft en negativ effekt på driftsresultatet på 550 millioner kroner.

På trods af den ekstraordinære modgang er det alligevel lykkedes Demant, som sælger høreapparater under navnet Oticon, at løfte sin omsætning med syv procent til 15 milliarder kroner.

»2019 var et meget begivenhedsrigt år for Demant-koncernen«, siger Søren Nielsen, koncernchef og administrerende direktør hos Demant, i en kommentar til regnskabet.

»Vi gennemførte mange succesfulde produktlanceringer og introducerede nye brands, hvilket afspejler vores engagement i forhold til at udvikle os og drive vækstbaseret på en multi business-strategi«.

»Når det så er sagt, så er jeg ærgerlig over at se, hvordan vores resultat er blevet hæmmet af it-hændelsen i efteråret, som påvirkede vores evne til at eksekvere og gøre det, vi gør bedst - nemlig at levere løsninger, som har stor betydning for millioner af menneskers høresundhed«, lyder det fra direktøren.

I regnskabet forklarer Demant, at det var ransomware-kriminelle, der stod bag hackerangrebet i september.

Ved brug af ransomware spærrer kriminelle i en form for digital kidnapning for den retmæssige brugers adgang til et it-system.

Adgangen kan gives igen ved udbetaling af en løsesum eller på engelsk 'ransom'. Det er deraf navnet kommer.

I Demants tilfælde lykkedes det dog med at genetablere sine systemer uden at skulle betale penge til de kriminelle.

Demant er en af de største producenter af høreapparater i verden. Selskabet har mere end 15.000 medarbejdere på verdensplan.

