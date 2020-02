Danske Bank får overskud på 15 milliarder kroner

Automatisk oplæsning Beta

Danske Bank led i 2019 under faldende renter og efterveer fra sagen om hvidvask i den tidligere estiske filial.

Alligevel betød engangsindtægter fra blandt andet salg af Danica Pension i Sverige og LR Realkredit, at overskuddet efter skat i 2019 blev på 15,1 milliarder kroner. Det er næsten præcis det samme som i 2018.

Til gengæld varsler banken, at overskuddet må forventes at falde i 2020. Her forventer Danske Bank selv et overskud på mellem otte og ti milliarder kroner.

Ritzau