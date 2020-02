Cheflønninger får fuld skrue: Her er nogle af de bonusordninger, der får debatten til at eksplodere

Coronavirussen skaber usikkerhed i badminton. En turnering er blevet udskudt på ubestemt tid, mens Kina og Hongkong er blevet afvist at deltage i det asiatiske mesterskab for hold. IOC er optaget af at sikre alle påvirkede atleter rimelige muligheder for OL-kvalifikation.

Sport

For Abonnenter

Læs Senere