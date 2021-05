Medstifter af berømt dansk butikskæde er død

Automatisk oplæsning

Søstrene Grenes ene grundlægger, Inger Grene, døde sidste mandag, oplyser Søstrene Grene i en pressemeddelelse. Hun blev 87 år.

Inger Grene grundlagde kæden sammen med sin mand Knud Cresten Vaupell Olsen i 1973, hvor de åbnede den første butik. I dag er der 244 butikker fordelt på 15 lande, som har en årlig omsætning på omkring to milliarder kroner.

Inger Grene var helt frem til sin død aktiv i Søstrene Grene. Både som en del af bestyrelsen og den daglige drift. Hun efterlader sig datteren Malene Grene Sich samt sønnerne Mikkel og Cresten Grene, som i dag står i spidsen for Søstrene Grene som henholdsvis administrerende direktør og kreativ direktør.

Inspireret af sine fastre

Hun voksede op i Skjern og tog som ung til København for at læse til indretningsarkitekt, inden hun slog sig ned i Aarhus. Inden hun og ægtemanden startede Søstrene Grene var de i aktive i andre dele af erhvervslivet og detailhandlen. I løbet af 1960’erne havde de en stor forretning med at producere kirkehynder over hele landet.

Efterfølgende åbnede de en butik på strøget i Aarhus, hvor de solgte tøj til teenagere, hvilket blev til en kæde af butikker, inden de i 1973 åbnede en ny butik, der blev Søstrene Grene. Konceptet er bygget op om de to søstre Anna og Clara. Det er inspireret af Inger Grenes fars to fastre, der arbejdede i hans butik, som leverede maskiner til landbruget.

Virksomheden Søstrene Grene var i en form for tornerosesøvn i de første 16 år, hvor ægteparret havde gang i andre aktiviteter, og først i 1989 blev der åbnet franchisebutikker i Herning og Aalborg.

Hendes mand, Knud Cresten Vaupell Olsen, døde i år 2000. Inger Grene efterlader sig datteren Malene Grene Sich samt sønnerne Mikkel og Cresten Grene, som i dag står i spidsen for Søstrene Grene som henholdsvis administrerende direktør og kreativ direktør.

ritzau