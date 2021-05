Magasin får tyske ejere

Det 153-årige Magasin du Nord er blevet solgt til den tyske detailkoncern Peek & Cloppenburg, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Tidligere var den danske stormagasinkæde Magasin du Nord, også kendt som Magasin, ejet af det britiske Debenhams, der dog kom i krise med en milliardgæld og senere krakkede. Siden har Magasins fremtid været usikker, og derfor vækker det glæde, at selskabet nu er kommet i hænderne på en ny ejer.

»Vi er ovenud glade for langt om længe at have fundet en pålidelig og langsigtet partner i det familieejede selskab Peek & Cloppenburg«, siger Peter Fabricius, der er økonomidirektør i Magasin, i en meddelelse.

Kæden har syv butikker fordelt i København, Lyngby, Rødovre, Amager, Odense, Aarhus og Aalborg. Den nye tyske ejer er et familiedrevet selskab og har 140 butikker i 15 lande.

Købspris er hemmelig

De to parter vil ikke komme nærmere ind på købsprisen eller hvordan forretningen skal drives fremadrettet, men Magasin vil fortsætte som et uafhængigt selskab med den nuværende lederkreds.

»Blækket er fortsat ikke helt tørt, og vi kan naturligvis endnu ikke helt løfte sløret for, hvad vi søsætter sammen med vores nye ejer«, siger Peter Fabricius i meddelelsen.

Debenhams har længe kæmpet med økonomien. Coronakrisen ramte kæden hårdt, men allerede før pandemien ramte, havde selskabet en gæld på fem milliarder kroner. Det har for det meste fungeret godt at være ejet af Debenhams, men da den britiske koncern fik problemer, kunne det mærkes, fortæller Peter Fabricius til Børsen.

»Der begyndte at ske noget, da Debenhams skulle ud i refinansiering. Så blev det svært for dem at drive forretning og gøre de rigtige ting, fordi de hele tiden havde det for øje, at de skulle af børsen«, siger han.

Ritzau