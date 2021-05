FCK-direktør siger stop

Parken Sport & Entertainment meddeler i en fondsbørsmeddelelse, at direktør Lars Bo Jeppesen stopper per dags dato.

Han nåede dermed 13 måneder på posten.

»Direktør Lars Bo Jeppesen har tilkendegivet, at han efter eget ønske vil fratræde sin stilling som direktør i PARKEN Sport & Entertainment A/S. Mellem bestyrelsen og Lars Bo Jeppesen er aftalt, at Lars Bo Jeppesen fratræder pr. dags dato. Direktionen i PARKEN Sport & Entertainment A/S vil herefter bestå af koncerndirektør Jan Harrit«, lyder det fra selskabet.

Jeppesen blev i slutningen af april 2020 ansat som direktør med ansvar for alle forhold i Parken og kommercielle forhold relateret til FCK.

