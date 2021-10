Alm. Brand sælger pensionsselskab for 1,1 milliarder

Forsikringsselskabet Alm. Brand sælger sit pensionsselskab Alm. Brand Liv & Pension til Nordic I & P for 1,1 milliarder kroner.

Det oplyser Alm. Brand i en pressemeddelelse.

Parterne har samtidig indgået en distributionsaftale, der betyder, at Alm. Brand fortsat kan tilbyde pension med gennemsnitsrente til sine kunder.

De nuværende pensionskunder vil beholde de samme vilkår og være omfattet af de samme forsikringsbetingelser som hidtil, når Nordic I & P overtager Alm. Brand Liv & Pension, lyder det i pressemeddelelsen.

Alm. Brand annoncerede før sommer, at det havde købt den danske del af Codan Forsikring.

Forsikringsselskabet bliver efter salget af Alm. Brand Liv & Pension fuldt fokuseret på at tilbyde markedets bedste produkter inden for skadesforsikring, står der i pressemeddelelsen.

»Jeg er glad for, at vi har fundet et nyt hjem for pensionsselskabet, som har det samme fokus på gennemsnitsrenteproduktet, og samtidig fortsætter vores fokusering af Alm. Brand-koncernen«, siger Rasmus Werner Nielsen, der er administrerende direktør i Alm. Brand, i pressemeddelelsen.

Handlen skal godkendes af Finanstilsynet, og ventes gennemført snarest efter godkendelsen.

Nordic I & P er også i gang med at overtage det danske pensionsselskab Norli Pension.

»Med købet af pensionsselskabet overtager den nye ejer således den unikke position i markedet, som Alm Brand Liv & Pension hidtil har haft, med salg af gennemsnitsrenteproduktet til kunder«.

»Jeg glæder mig over, at vi med distributionsaftalen også fremover kan tilbyde vores kunder flere former for pensionsopsparing«, siger Rasmus Werner Nielsen.

Ritzau