Teslas omsætning sætter rekord trods knas med forsyningskæden

Selv om bilfabrikanter verden over er hæmmet af blandt andet mangel på mikrochips, kan elbilproducenten Tesla onsdag melde om en rekordhøj omsætning for et tredje kvartal.

Det amerikanske selskab havde i kvartalet indtægter på 13,76 milliarder dollar. Det er ifølge estimater fra aktieanalytikere på Wall Street en smule bedre end forventet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I samme kvartal året før omsatte Tesla til sammenligning for 8,77 milliarder dollar.

- Dette år har bare været en konstant kamp med levering af komponenter. Vi er i bund og grund begrænset af begrænsninger i forsyningskæderne. Ikke bare med hensyn til mikrochips, siger Teslas administrerende direktør, milliardæren Elon Musk, i regnskabsmeddelelsen.

Han forventer, at problemerne hos underleverandørerne vil være overstået i 2023.

Tidligere i oktober oplyste Tesla, at virksomheden i de tre måneder frem til udgangen af september havde leveret 241.300 af sine elbiler. Det er det højeste antal leveringer i et kvartal nogensinde for selskabet.

Dermed er der i årets første ni måneder rullet 627.500 biler ud af Teslas fabrikker. For hele 2020 lød tallet på knap 500.000 biler.

Det er især Model 3 og Model Y-bilerne, som er årsag til den store fremgang. I tredje kvartal blev der leveret 232.000 af de to modeller.

Og selv om den gennemsnitlige salgspris i kvartalet faldt med seks procent, så har Tesla formået at hæve indtjeningen per solgte bil. Det skyldes lavere omkostninger til at producere køretøjerne.

Ritzau