Flere pakker hjælper PostNord til spinkelt overskud

PostNord har haft fremgang i de økonomiske resultater i tredje kvartal, hvor flere udbringninger af pakker trækker op. Til gengæld er antallet af breve fortsat nedadgående, hvilket har været tendensen i årevis som følge af øget digitalisering.

PostNords omsætning i Danmark er steget med syv procent sammenlignet med samme periode sidste år til 1,37 milliarder kroner. Samtidig er overskuddet på 21 millioner kroner mod omkring halvanden million kroner sidste år, viser regnskabet fra PostNord, der er offentliggjort torsdag morgen.

PostNord har under coronapandemien nydt godt af et regulært boom i nethandlen, der har betydet, at der har været langt flere pakker at bringe ud. Postselskabet skriver i regnskabet, at væksten på pakker har været aftagende, i takt med at samfundet er genåbnet.

For hele PostNord-koncernen, der også tæller aktiviteter i blandt andet Sverige, Norge, Finland og Tyskland, har der også været stor fremgang i omsætningen i tredje kvartal. Det skyldes også pakker.

Det samlede overskud for koncernen er dog mere end halveret til 240 millioner kroner. Det skyldes blandt andet højere omkostninger i Sverige, investeringer i it, og at der er har være større omkostninger i forbindelse med PostNords afdeling i Oslo.

PostNord er ejet af den svenske og danske stat, der har henholdsvis 60 og 40 procent af aktierne.

