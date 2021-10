Fejl i kundesager og dårligt image får Danske Bank til at nedjustere forventninger frem mod 2023

Danske Bank venter frem mod 2023 ikke at tjene så mange penge som tidligere forventet, oplyser banken i sit regnskab for tredje kvartal. Regnskabet er blevet offentliggjort fredag morgen.

Banken skriver, at det er nødvendigt med en nedjustering på grund af de »væsentlige udfordringer«, som banken har stået over for de seneste år.

»Vi har oplevet skærpet konkurrence og fortsat pres på marginalerne, samtidig med at styrkelsen af compliance-området og håndteringen af fejl i ældre kundesager har haft et væsentligt større omfang og givet os imageudfordringer særligt blandt privatkunderne i Danmark«, skriver banken.

Danske Bank har det seneste år været hvirvlet ind i en sag om fejl af tusindvis af kundesager, hvor kunder for eksempel har fået opkrævet for høje gebyrer. Compliance dækker over at overholde lovgivning og regler. Det er et område, som bankerne de seneste år har rustet op på – blandt andet for sikre, at de ikke bliver misbrugt til hvidvask.

Kurs mod større overskud end i 2020

Danske Banks oprindelige målsætning hed, at man i 2023 ville have en egenkapitalforrentning på 9-10 procent. Den nye målsætning hedder 8,5-9,0 procent. Begrebet dækker over, hvor stort et afkast banken kan skabe på sin kapital.

Hos børsmægleren Nordnet påpeger investeringsøkonom Per Hansen, der følger banksektoren tæt, at Danske Bank er udfordret på en lang række punkter.

»Udfordringen for Danske Bank er, at de har for mange udfordringer. De her sager (fejl i kundesager, red.) betyder, at de får for få nye kunder og skal bruge alt for meget tid på at rette op og brandslukke i stedet for at have en organisation, der kigger og arbejder frem«.

Derudover nævner han, at Danske Bank generelt set har for mange omkostninger, og at banken i Sverige og Norge er udfordret af, at man ikke er stor nok til at få en rigtig god forretning.

I det seneste kvartal fik Danske Bank et overskud på 3,3 milliarder kroner. Det er 1,2 milliarder højere end sidste år. Forbedringen skyldes primært, at der i samme kvartal sidste år var nedskrivninger – forventede tab på udlån – på en milliard kroner, og det har der ikke været i år.

For hele 2021 forventninger Danske Bank et overskud på 12 milliarder kroner. Hvis det holder stik, vil der være tale om en væsentlig forbedring fra 2020, hvor banken fik et overskud på 4,6 milliarder. Det var det laveste i seks år og kunne blandt andet tilskrives coronakrisen.

ritzau