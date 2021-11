Penisimplantater hjælper Coloplast til større overskud

Et stigende salg af penisimplantater er med til at kaste et større overskud af sig for Coloplast. Det fremgår af det danske medicoselskabs årsregnskab, der er offentliggjort mandag. Regnskabet dækker over perioden 2020/2021. Samlet har Coloplast i perioden tjent 4,8 milliarder kroner. Det er en stigning på 15 procent i forhold til året før.

»Igennem året har vores prioriteter været klare: Vi skal værne om vores medarbejderes sikkerhed, fortsætte med at servicere vores kunder og holde forretningen kørende. Jeg er stolt over, at det indtil videre er lykkedes os at navigere gennem pandemien, samtidig med at selskabet vokser og vi tager markedsandele«, siger Coloplasts administrerende direktør, Kristian Villumsen, i en kommentar til regnskabet.

Coloplast fremstiller og sælger en række produkter inden for sundhedspleje. De spænder fra alt fra bandager til stomiposer og katetre. Selskabet har også en urologi-forretning. I den del fremstilles der blandt andet penisimplantater og vaginalnet.

Vækst på fem procent

Af regnskabet fremgår det, at der i urologi-forretningen alene er omsat for 2,1 milliard kroner. Det er en vækst på 14 procent i forhold til året før.

»Væksten var primært drevet af Titan-penisimplantaterne i USA. Salget af kirurgiske engangsprodukter i Europa bidrog også positivt til væksten ligesom kvindesegmentet i USA«, skriver Coloplast i regnskabet.

Tælles omsætningen fra urologi-forretningen sammen med omsætningen fra de andre forretninger, har Coloplast i alt omsat for 19,4 milliarder kroner. Det er en vækst på fem procent i forhold til for et år siden.

Største forretning målt på omsætningen er stomi-forretningen, som alene har omsat for 7,8 milliarder kroner. Her er det særligt stomiposer og tilbehør, som har drevet en vækst på fire procent.

Coloplast er målt på omsætning blandt Danmarks 30-40 største virksomheder. Selskabet er noteret på fondsbørsen i København. Her er det i C25-indekset, der indeholder de største og mest værdifulde selskaber.

ritzau