Nu skal PFA indhente oplysninger om identiteten på alle sine kunder

PFA skal indhente oplysninger om identiteten på alle pensionskassens kunder. Det er konklusionen, efter at Finanstilsynet i maj var på inspektion for at undersøge hvidvask-området i pensionskassen, oplyser tilsynet torsdag i en pressemeddelelse.

Finanstilsynets opgave er at holde øje med, at finansielle virksomheder lever op til lovgivningen. Blandt andet banker og altså også pensionskasser.

»Virksomheden har fået påbud om at indhente identitetsoplysninger på samtlige kunder«, skriver tilsynet.

»Herunder skal virksomheden sikre, at virksomheden på tilstrækkelig vis kan afgøre, om kunden er en politisk eksponeret person, en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person«, lyder det.

»Den iboende risiko for hvidvask hos PFA er lav i forhold til gennemsnittet af de finansielle virksomheder i Danmark«, vurderer tilsynet.

Alligevel udsteder det altså påbud om ting, der skal ses på. Blandt andet skal der fremsendes en plan til tilsynet. Den skal vise, hvordan PFA sikrer, at kendskabet til kunderne opdateres. Derudover skal mistænkelige transaktioner undersøges. Resultaterne skal opbevares, så de kan godtgøres over for Finanstilsynet.

PFA har omkring en million kunder og er landets største pensionsselskab. Der er dog også flere andre store pensionskasser herhjemme. Efter PFA kommer Danica Pension, Velliv, PensionDanmark og AP Pension på listen over landets største pensionsselskaber.

Sidste år leverede PFA et investeringsafkast på 31 milliarder kroner.

ritzau