På besøg i narkobaronens villa: »Sidst der var besøg af journalister her, blev de kidnappet og dræbt« (2:5)

Tag med på en lydrejse ind i en af verdens mest uberørte regnskove og kom tæt på kræfterne, der truer skoven og dem, der prøver at passe på den. Narkobønderne forvandler store jungleområder til lovløse sletter og fjerner alt, hvad der står i vejen for dem: træer, dyr og mennesker.

Gruppen nærmer sig en gammel narkobarons villa midt i junglen. Stedet er nu besat af en gruppe illegale bønder. Illegale bønder, der ulovligt fælder regnskoven, er en af de største trusler mod den vilde skov. Bønderne er ofte tungt bevæbnede og i ledtog med narkokartellerne. Det er derfor ikke et selskab, man som miljøaktivist har lyst til at lægge sig ud med. Alligevel beslutter biologen Franklin og jeg os for at besøge de illegale bønder.