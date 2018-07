Lyt til Kongerækken og Politikens serie om historiens markante kvinder: Sexsymbol - forelskede mænd begik selvmord for Johanne Luise Heiberg Historiepodcasten Kongerækken debuterer hos Politiken med en række kvinder fra de sidste 1000 år. For også kvinderne har svunget sværdet, styret finanserne og brudt normerne.

Danmarkshistoriens måske største skuespillerinde Johanne Luise Heiberg havde sit at slås med. Hun blev symbolet på en idealkvinde og fik (al for meget) opmærksomhed fra det modsatte køn. Ægteskabet med en meget ældre mand i 1831 hjalp ikke spor, da mænd fortsat begik selvmord på stribe for hendes gunst.

Lyt til Kongerækken og Politikens syvende afsnit om historiens markante kvinder og hør, hvordan Johanne Luise Heiberg også efter sin egen død rystede kulturdanmark med sine erindringer "Et Liv Gjenoplevet i Erindringen".

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen.