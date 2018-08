Lyt til Kongerækken og Politikens serie om historiens markante kvinder: Natalie Zahles pigeskole sprængte alle rammer Historiepodcasten Kongerækken debuterer hos Politiken med en række kvinder fra de sidste 1000 år. For også kvinderne har svunget sværdet, styret finanserne og brudt normerne.

Præstedatteren Natalie Zahle voksede op i et samfund, hvor uddannelsesmulighederne for kvinder mildest talt var ret begrænsede. Det blev hendes livsopgave at ændre på denne situation, og med sin energi og pragmatiske tilgang blev hun snart pioner for en bevægelse, der sikrede kvinder uddannelse og en bedre stilling i samfundet. Zahles skole, som slog dørene op i 1851, står stadig som et stærkt symbol på denne udvikling.

Lyt til Kongerækken og Politikens ottende afsnit om historiens markante kvinder, og hvordan langsigtede strategier og indviklede teorier ikke altid er forudsætningen for en god skole.

