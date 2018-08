Lyt til Kongerækken og Politikens serie om historiens markante kvinder: Overgreb og voldtægt - tjenestepigen Marie kæmpede mod Danmarks hustyranner Historiepodcasten Kongerækken debuterer hos Politiken med en række kvinder fra de sidste 1000 år. For også kvinderne har svunget sværdet, styret finanserne og brudt normerne.

Borgerkonen Bajer og tjenestepigen Christensen var på mange måder hinandens modsætninger, men deres kamp for bedre vilkår for kvinder komplimenterede hinanden. Matilde Bajer kæmpede for kvinders stemmeret, mens Marie Christensen forbedrede tjenestepigernes slavelignende vilkår. Det hele kulminerede med grundlovsændringen i 1915, der sikrede både kvinder og tjenestefolk politisk indflydelse i Danmark.

Lyt til Kongerækken og Politikens niende afsnit om historiens markante kvinder og hør, hvordan selv feminister fandt Matilde Bajer og Marie Christensens forslag alt for radikale.

