Hør podcast: Staten kaldte Karoline for åndssvag og tvangssteriliserede hende - »Jeg savner mine børn« I dokumentarserien 'Karoline, journal 5305' undersøger Politiken de sterilisationer, som staten påtvang 11.000 kvinder i årene 1934 til 1967.

I mere end 30 år udøvede den danske stat racehygiejne og tvangssteriliserede 11.000 kvinder. De var »seksuelt afvigende« »letfærdige« og »løgnagtige«. Og mange blev stemplet som åndssvage. Det mente staten, at deres børn også ville blive.

Det var piger, hvis IQ blev målt til under 75. Piger, der ikke var »kyske« og »føjelige«. Piger, der ikke gjorde, hvad der blev sagt eller ikke levede op til statens krav om, hvordan man var en ‘god pige’. Piger, der ganske enkelt var »til fare for det danske samfund«.

»Det ville betyde så meget for mig, men jeg ville jo helst have haft mine børn, i stedet for at gå igennem det jeg har gjort. Jeg savner mine børn så kolossalt meget« Karoline Olsen

Sådan en pige var Karoline Olsen. Som 18-årig blev hun tvangssteriliseret og mistede muligheden for at få de børn, hun altid havde drømt om. Børn, som hun den dag i dag helt fysisk mangler:

»Jeg savner mine børn så kolossalt meget«.

Det her er historien om de 11.000 danske kvinder, der i årene 1934-1967 blev tvangssteriliseret. Det er historien om øen Sprogø, hvor disse unge kvinder var fanget, indtil de lod sig sterilisere. Det er historien om Karoline, der blev frataget magten over sin egen krop og drømmen om at blive mor. Det er historien om Danmark, landet der har det svært med at sige undskyld. En undskyldning, der ville give Karoline sjælefred:

»Det ville betyde så meget for mig, men jeg ville jo helst have haft mine børn, i stedet for at gå igennem det jeg har gjort«.

Lyt med og mød Karoline; tag med når hun vender tilbage til Sprogø og hør det brev, hun har skrevet til Socialministeren, hvor hun efterspørger det eneste, der kunne være et lille bitte plaster på et meget stort sår: nemlig at staten erkender, at den svigtede hende og alle de andre tvangssteriliserede kvinder:

»Jeg giver ikke op, så længe jeg lever«.

Lyt til alle tre afsnit i serien her:

Del 1: Åndssvag

Del 2: Øen

Del 3: Undskyldningen

