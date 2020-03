Scandinavian Star – kampen for at få svar

Podcast 1:6 –

På vej hjem

De glædede sig til at sejle hjem til Danmark med en ny passagerfærge efter en skiferie i Norge. De var to familier, der havde kendt hinanden i årevis, og de kunne kun lige være i to biler. Da branden brød ud på Scandinavian Star natten til 7. april 1990, var de lige faldt i søvn i deres kahytter. Så kom den giftige røg, og de kunne ikke finde hinanden. Første afsnit kan høres her fra mandag kl. 6:00.