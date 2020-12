Julegave-special: Årets bedste bøger skal under træet

Bogfolk Julespecial: Årets bedste bøger Julespecial: Årets bedste bøger Julespecial: Årets bedste bøger Henter… 42:53 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

Selvfølgelig har Bogfolk en julespecial om årets bedste bøger. Med nisser på bordet og foran sprittede mikrofoner dykker litteraturanmelder Lilian Munk Rösing og litteraturredaktør Jes Stein Pedersen ned i deres julesække. De har begge været nede i Boghallen for at håndplukke ti gode bøger, som de vil anbefale denne jul. Der er både danske og udenlandske bøger blandt de tyve goodies.

Det viser sig, at Lilian Munk Rösing har valgt ni kvindelige forfattere og én mandlig, mens Jes Stein Pedersen har fundet bøger af fem mænd og fem kvinder. Hvem de pågældende forfattere er, kan du høre i Bogfolk, men vi kan godt afsløre allerede her, at stærene kommer til at flyve, og at så forskellige emner som døde veninder, dage der gentager sig, en intelligent og meget sexet fod samt en vis livlæge dukker op i mylderet af julegave-emner. Ikke at forglemme lidt sindssyge, et uforglemmeligt strejf i en sporvogn, en hel del tekstil og en enkel djævlekvint.

God jul!