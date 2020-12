Bogfolks julegave-special: Tyve fantastiske bøger

Bogfolks julespecial om årets bedste bøger blev optaget i Politikens studie på Rådhuspladsen lige inden, alle medarbejdere blev sendt hjem for at bryde smittekæder på avisen.

Med nisser på bordet og foran sprittede mikrofoner dykkede litteraturanmelder Lilian Munk Rösing og undertegnede ned i vores julesække. Vi havde begge været nede i Boghallen for at håndplukke ti gode bøger, som fortjener at ligge under træet denne jul. Både danske og udenlandske bøger. I alt tyve litterære goodies fra i år - nogle af dem genudgivelser.

Det viste sig, at Lilian Munk Rösing valgte ni kvindelige forfattere og kun én mandlig, mens jeg selv endte med bøger af fem mænd og fem kvinder. Rösing valgte blandt andet Simone de Beauvoir, Clarice Lispector og Amalie Skram.