Hør vores nye podcast om Anne, der bliver forladt af sin mand: »Hold kæft, hvor er det latterligt, at du ikke kan modstå sådan en ligegyldig fristelse. Vi har lige fået et barn!« I august 2015 bliver Anne og Nicolas forældre til Barbara. Fem måneder senere forlader Nicolas Anne. Han er blevet forelsket i Ninna. I podcasten ‘Min energi er et andet sted’ kan du høre deres historie. Annes historie om at være den, der bliver forladt, og Nicolas’ historie om at forlade moren til sit nyfødte barn.

I første afsnit fortæller Anne om at opdage Nicolas’ affære, om pludselig at være alene med en 5 måneder gammel baby. Om at have lyst til bare at slette Nicolas fra sin telefon - og sin hukommelse. At skulle have hjælp fra alle sider; forældre, venner og Mødrehjælpen. Og om at se en anden kvinde leve det liv, Anne troede, hun selv skulle leve. Som da hun ser Nicolas, hans nye kæreste, Ninna, og Barbara komme gående sammen:

»Jeg kører op ad Nørrebrogade, og så ser jeg Nicolas og når lige at tænke ‘Hvor er Barbara?’. Så ser jeg, at han går sammen med Ninna, og at Ninna har Barbara på maven og i den bæresele, som jeg også bruger. Det sortner, så jeg stopper midt på Nørrebrogade og tuder helt vildt«.

Anne fortæller om frustrationen og vreden over, at Nicolas ikke vil kæmpe videre for hende og deres lille familie:

»Hold kæft, hvor er det latterligt, at du ikke kan modstå sådan en ligegyldig fristelse. Vi har lige fået et barn!«

Vi kender godt fortællingen. Fortællingen om at blive forladt. Fortællingen om den anden kvinde og kærligheden, der ikke længere rækker til at redde forholdet. Men sjældent får vi et reelt indblik i, hvordan det egentlig opleves - at blive forladt. Eller det endnu mere skamfulde - at forlade en kvinde med et lille barn. Derfor fortæller Anne og Nicolas hver deres historie. I andet afsnit mødes Anne med Nicolas for at interviewe ham om, hvad der skete, da han forlod hende og hvorfor.

Lyt til andet afsnit af ‘Min energi er et andet sted’ her.

Tilrettelæggelse, klipning og lyddesign: Anne Jeppesen

Interviewer og sparringspartner: Hanne Budtz-Jørgensen





Intromusik: Sandra Boss og Jonas Olesen

Podcastredaktør på Politiken: Nina Kragh