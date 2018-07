Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Nicolas forlod moren til sit nyfødte barn for en anden kvinde: »Det føltes simpelthen så vigtigt, at jeg forfulgte det, og som noget jeg virkelig ikke kunne holde ud ikke at forfølge« I august 2015 bliver Anne og Nicolas forældre til Barbara. Fem måneder senere forlader Nicolas Anne. Han er blevet forelsket i Ninna. I podcasten ‘Min energi er et andet sted’ kan du høre deres historie. Annes historie om at være den, der bliver forladt, og Nicolas’ historie om at forlade moren til sit nyfødte barn.

I andet afsnit af ‘Min energi er et andet sted’ interviewer Anne Nicolas om, hvad han oplevede, dengang han forlod hende. De har snakket om det før. Men det er ikke så let. Anne vil forsøge at forstå, hvad der skete dengang. For Nicolas startede det hele med en faglig mailkorrespondance mellem to kolleger. Ham og Ninna. Hans interesse bliver vakt, men der går lang tid, før det går op for ham, hvor optaget han er af den her kvinde. Det føles ikke forkert. Eller: »Det føltes som noget, jeg vidste var forkert, og som ville såre dig, og som ville betyde noget rigtig vigtigt, men det føltes ikke, som om jeg var på vej væk fra dig (red. Anne)«. Sådan beskriver Nicolas sine følelser i podcasten og fortsætter: »Det føltes mere som noget, der simpelthen var så vigtigt, at jeg forfulgte det, og som jeg virkelig ikke kunne holde ud ikke at forfølge.« Mailkorrespondancen udvikler sig til en affære, der udvikler sig til en forelskelse, der udvikler sig til et forhold. Hør Nicolas fortælle om at blive så forelsket i en anden kvinde, at han forlod sin familie. Hvis ikke du har hørt første afsnit af 'Min energi er et andet sted', kan du høre det her. Interview og klipning: Anne Jeppesen Intromusik: Sandra Boss og Jonas Olesen