Hvad er Donutmodellen, og hvorfor har Anders Morgenthaler forelsket sig i den?

Anders Morgenthaler er på en mission. Han vil gøre noget for klimaet. Og et af de områder, det er essentielt at fokusere på, er den måde, vi tænker vækst og forretning.

Ifølge Morgenthaler er vækst ikke en dårlig ting, men vi er nødt til at drive forretning på en bæredygtig måde, hvis der skal være en fremtid for os alle.

Inspireret af den britiske økonom Kate Raworths ‘Doughnut-economics’ inviterer Anders Morgenthaler dig med ind i podcasten Donutmodellen, hvor virksomheder, der netop tænker forretning på en grøn og ansvarlig måde, får mulighed for at pitche deres forretningside for en panel af investorer.