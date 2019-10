04 Startup giver forbrugere en digital håndsrækning i produktjunglen

Over 65 procent af alle danskere siger, at de går op i at vælge bæredygtigt, når de køber ind, men ser man på de varer, der rent faktisk ender i indkøbskurven, er det langt fra det billede, der tegner sig.

Grunden til dette behavior gap er ifølge startuppet Eachthing, at det er alt for uoverskueligt - selv for meget bevidste forbrugere - at finde vej til de varer, der matcher deres værdier. Derfor har virksomheden udviklet en digital platform, der hjælper forbrugere med at gennemskue oplysninger, som en ingrediensliste ikke fortæller.

Investorerne kan se en pointe i at centralisere informationer om produkter, og alle kan blive enige om, at data om købsadfærd er værdifuld. Alligevel er panelet i tvivl om, hvor meget man kan forvente, at forbrugere skal sætte sig ind i, før de svinger dankortet.