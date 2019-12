Donutmodellen: #10 Skal fremtidens salat og basilikum vokse op i et reolsystem?

Hver dag ryddes der over hele kloden skov til fordel for fødevareproduktion. Samtidig har vi vænnet os til, at vi kan få alverdens frugter og grøntsager året rundt, og derfor fragtes madvarer langvejs fra. Fødevareproduktion, selv den plantebaserede, kræver altså enormt mange ressourcer.

For at forsøge at løse udfordringerne med de ressourcekrævende madvarer, vil Nordic Harvest dyrke plantemad på en helt ny måde. Virksomheden er derfor i fuld gang med at bygge en vertical farm, hvor krydderurter og salater vokser i et gigantisk 14 etages byggeri.

Målet er at skabe en fødevareproduktion, hvor der er fuld kontrol over de parametre, der påvirker planternes vækst. Vandet i byggeriet genanvendes og energien, der driver de LED-lys som skaber fotosyntes, kommer fra vind. Nordic Harvest gør det dermed muligt at dyrke fødevarer, der ikke er i sæson, på en enormt bæredygtig måde.

Men hvad synes investorerne om denne måde at producere fødevarer på? Og kan en grøn iværksætter troppe op i slips og jakkesæt til et pitch?