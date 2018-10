8. oktober: Skeletter, perler og guld – derfor måtte sjællandsk gravfund hemmeligholdes Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'

Arkæologer har i al hemmelighed udgravet en stor gravplads i den lille by Vindinge. Men hvorfor er det lige i de her år, at skeletter, gravgaver af guld og perler og fortidens hemmeligheder vælter op af jorden?

Du lytter til Politiken Med Politikens nyhedspodcast 'Du lytter til Politiken' i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens gæst: Camilla Stockman, kulturjournalist på Politiken og dækker de store gravfund. Dagens vært: Gudrun Marie Schmidt.

