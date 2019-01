11. januar: Migranterne på den bosniske køleskabsfabrik Henter podcast... 25:25 Lyt i vores podcast app:

I 2015 blev trafikken stoppet på E45, da en strøm af migranter til fods på vej nordpå nåede landets grænser. Men i dag er flygtningestrømmene stort set ude af vores synsfelt. Hvor ender migranterne henne i dag? Hvilke voldsomme oplevelser beretter de om på grænsen ind til det Europa, der for alt i verden forsøger at holde dem ude? Og med hvilke midler har Europa forsøgt at løse sit migrantproblem?